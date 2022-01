Maior acordo comercial do mundo já está em vigor e promete revolucionar trocas no Pacífico

O maior acordo comercial do mundo já está em vigor. Chama-se Parceria Económica Abrangente Regional (RCEP, na sigla em inglês) e foi assinado por 15 países da Ásia-Pacífico.

De acordo com o Jornal de Negócios, ao todo, engloba cerca de um terço da população mundial e é visto como uma vitória geopolítica da China na liberalização do comércio, apesar da incerteza provocada pela COVID-19.

O acordo entrou formalmente em vigor a 1 de Janeiro deste ano. Na prática, cria uma zona livre de comércio, que abrange a China, Japão, Coreia do Sul, Nova Zelândia e Austrália e outras dez economias do Sudeste Asiático (Indonésia, Tailândia, Singapura, Malásia, Filipinas, Vietname, Birmânia, Camboja, Laos e Brunei). Assim, o RCEP cobre mais de 30% da população e da riqueza produzida em todo o mundo.

Assinado em Novembro de 2020, o mega acordo comercial resulta de vários anos de negociações que começaram em 2012, com a China a apresentar uma proposta de uma aliança no Pacífico para dar resposta aos planos do então presidente norte-americano Barack Obama de avançar com o Acordo Transpacífico (TPP, sigla em inglês).

O TPP de Barack Obama acabou por ser descartado pelo seu sucessor, Donald Trump, mas ainda assim a China não desistiu dos planos para implementar o RCEP.

“Vitória” para a China com “benefícios” para a região

O acordo é encarado como “um grande passo para a liberalização do comércio e dos investimentos” na Ásia-Pacífico e assegura vários benefícios aos signatários, entre os quais a redução de até 92% das taxas alfandegárias nas trocas comerciais, o acesso facilitado a um mercado abrangente de países importadores e exportadores e mais certezas sobre os investimentos realizados.

“O RCEP é um sinal importante para o resto do mundo de que os países membros veem a integração e a colaboração como uma forma importante de continuar a impulsionar o crescimento económico da região”, defende o ministro do Comércio de Singapura, Gan Kim Yong, em citado pela CNBC.