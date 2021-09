Macau ‘cresce’ para a China para fugir à dependência do jogo

Pequim deu a Macau mais 106 quilómetros quadrados para diversificar a economia e fugir à dependência do jogo, passando a partilhar uma ilha com a província de Guangdong, num modelo único a nível mundial, disse hoje Governo.

Segundo a Lusa, a capital do jogo mundial, que não chega a somar 33 quilómetros quadrados, mesmo com algum terreno ganho ao mar, “tem vindo a sofrer desde o ano passado, o impacto da pandemia do novo coronavírus, e toda a sociedade tomou consciência da fragilidade de uma estrutura económica única, sendo necessário promover a diversificação adequada da economia”, sublinhou o chefe do Executivo.

A exploração da zona de cooperação, partilhada com as autoridades da província vizinha de Guangdong, é “um novo capítulo que em todo o mundo não tem nada de semelhante”, acrescentou Ho Iat Seng.

O governante afirmou que esta iniciativa vai reforçar a integração de Macau na China e contrariar limitações constrangimentos de espaço e recursos, com o desenvolvimento de indústrias em áreas como saúde, financeira, tecnologia de ponta, turismo, cultural e desportiva.

Para isso, o novo modelo promete políticas de benefícios fiscais para atrair empresas e trabalhadores, exibindo trunfos como “a zona aduaneira autónoma, o porto franco para comércio internacional, a rede de ligação ao exterior”.

O projecto está balizado em três fases de desenvolvimento, 2024, 2029 e 2035, assumindo-se como “um campo pioneiro” que dá força à região da Grande Baía, o projecto de Pequim de criar uma mega-metrópole mundial, onde vivem mais de 80 milhões de pessoas numa área que integra nove cidades da província de Guangdong e as regiões administrativas especiais chinesas de Macau e Hong Kong.

A comissão de gestão da zona de cooperação na ilha de Hengqin será liderada pelo governador da província de Guangdong e pelo chefe do Executivo da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM), tendo sido já constituídos seis grupos especializados no âmbito da organização, passagem transfronteiriça, impostos, finanças, legislação e reforma estrutural.

O chefe do Governo de Macau indicou que haverá lugar à selecção de indústrias e que não se pretende simples deslocações de fábricas do interior da China, numa zona de cooperação que só aceitará investimentos ligados ao não-jogo, duas situações também já acordadas com Pequim.