Luta contra corrupção está a produzir efeitos - FMI

Mario de Zamaróczy apontou como evidência dos resultados, numa entrevista publicada ontem no site do FMI, a retomada do controlo dos activos do Fundo Soberano de Angola (FSDEA) pelo Governo, assim como a adopção de um Plano Anti-corrupção que levou ao fortalecimento dos vários órgãos encarregados de combater a corrupção.

O responsável indica, ainda, a assistência técnica do FMI na preparação de uma nova lei contra a lavagem de capitais e financiamento da lei do terrorismo e o facto de o sistema judicial já ter condenado vários altos funcionários por peculato.

A entrevista foi divulgada com uma actualização do relatório que aprova a terceira revisão do Programa de Financiamento Ampliado (EFF, sigla inglesa), com a qual o FMI desembolsou, a 5 de Dezembro uma tranche de 247 milhões de dólares do financiamento de 3,7 mil milhões concedido ao país no fim de 2018, elevando o valor já pago ao Governo para 1,48 mil milhões.

Mario de Zamaróczy definiu o EFF como um programa estritamente baseado no Plano de Desenvolvimento Nacional 2018–2022, declarando que a instituição financeira está “particularmente satisfeita por o Governo ter empenhado esforços no programa, que consiste em gerar as receitas necessárias para a formação de excedentes orçamentais que reduzam a necessidade de contrair dívida adicional.