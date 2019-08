Luís Nunes destaca festas da Nossa Senhora do Monte como oportunidade de negócios

O governante falava na abertura das referidas festas, cujo arranque da 117ª edição aconteceu ontem na cidade do Lubango.

O ponto mais alto do evento deverá ser a Expo-Huíla, a realizar-se de 10 a 14 de Agosto, com participação de fazendeiros e criadores de gado das províncias da Huíla, Namibe, Cuando Cubango, Cunene e Benguela.

A feira do gado é uma oportunidade de negócio para os associados na Cooperativa de Criadores de Gado do Sul de Angola (CCGSA), focada nos programas de combate à fome e à pobreza.

O certame, este, deverá reservar também o tradicional leilão de gado de diversas raças, que movimenta homens de negócio, empresários, criadores de animais e outros.

A Conferência sobre “Turismo factor impulsionador do desenvolvimento económico e social” e palestra sobre “O empreendedorismo feminino, incentivos e barreiras”, um curso sobre gestão agro – pecuária e uma palestra sobre a “Seca no sul de Angola”, uma promoção da Cooperativa dos Criadores de Gado do Sul de Angola, além de um grande “desfile do gado reprodutor permeado” constam do “ponto mais alto” da Expo.

Estima-se que Angola tenha um efectivo de gado bovino de mais de três milhões, sendo o sul de Angola o que concentra o maior número.