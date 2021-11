Lucros dos três maiores bancos duplicam no terceiro trimestre

Os lucros dos três maiores bancos comerciais em activos aumentaram 96% no terceiro trimestre deste ano face ao segundo trimestre, segundo cálculos do Mercado com base nos dados dos balancetes das instituições financeiras.

Trata-se do Banco Angolano de Investimento (BAI), Banco de Fomento Angola (BFA) e do Banco BIC que juntos obtiveram lucros na ordem dos 211,4 mil milhões Kz entre Julho e Setembro deste ano.

No segundo trimestre, os três bancos renderam 107,6 mil milhões kz, o que se traduz na referida variação positiva de 96%. Em relação ao terceiro trimestre de 2020 o lucro dos big three da banca nacional caiu cerca de 12%.

O BFA é o que mais lucrou entre os bancos, o segundo maior banco em activos viu o seu lucro a crescer 68% no terceiro trimestre, em relação ao segundo deste ano, ao passar de 62,6 mil milhões para 105,5 mil milhões Kz, mas em relação ao terceiro trimestre do ano passado os lucros caíram 2%.

O BIC foi o que menos lucrou no grupo dos grandes, a instituição bancária registou lucros de 31,7 mil milhões Kz, contra 37,7 mil milhões verificados no terceiro trimestre de 2021. Já o BAI contabilizou lucros na ordem dos 74,2 mil milhões Kz, mais 46 mil milhões do que o registado no segundo trimestre.

Em termos de activos, os bancos somam mais de 7,6 biliões Kz, onde o BAI com cerca de 3 biliões representa 39% dos activos, seguindo pelo BFA com 2,7 biliões e pelo BIC com 1,9 bilhões Kz. Juntos formam os maiores bancos da praça nacional.

No que concerne aos créditos a clientes, o BIC é o que mais cedeu créditos, ao ceder cerca de 640,8 mil milhões Kz, seguido pelo BAI que cedeu créditos na ordem dos 356,6 mil milhões e pelo BFA, com 338,4 mil milhões Kz, o que totalizou em lucros de 1,3 biliões.

A nível dos recursos aos clientes, que compreendem os depósitos à ordem, o BAI lidera a posição com depósitos de 2,6 biliões, segue-se o BFA e o BIC, com 2,1 biliões e 1,1 biliões Kz.

Divida pública representa 40% dos activos

A carteira agregada de títulos e valores mobiliários dos bancos aumentou 54% em relação ao trimestre anterior, mas caiu cerca de 4% em termos homólogos. Os bancos investiram cerca de 3,07 biliões Kz em títulos de dívida pública, o que representa um peso de 40% no activo total.

O BAI foi o que mais investiu em títulos e valores mobiliários com cerca de 1,2 biliões Kz, contra os 1,23 biliões do trimestre anterior. Já o BFA reduziu o investimento em dívida pública em 8%, ao passar de 1,3 biliões no segundo trimestre para 1,19 biliões no terceiro trimestre. O Bic também investiu menos em dívida pública, registou cerca de 673,7 mil milhões Kz, contra os 792,4 mil milhões do trimestre anterior, o que representa uma queda de 14%.