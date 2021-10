Lucros do Santander em Portugal caíram 32% terceiro trimestre

Os lucros do Santander em Portugal caíram 32% nos primeiros nove meses do ano, para 172,2 milhões de euros, anunciou hoje a entidade bancária, segundo noticiou Executive Digest.

Em comunicado, o banco explica que, “embora se registe uma recuperação de comissões (...), assim como uma descida dos custos, a margem financeira manteve a trajectória de queda verificada nos últimos trimestres, condicionada pelo actual nível das taxas de juro de mercado”.

As receitas recorrentes de natureza comercial “continuam afectadas por um contexto adverso, fruto da conjuntura económica incerta decorrente da pandemia e sobretudo da manutenção das taxas de juro negativas”, refere o presidente executivo do Banco Santander Portugal, Pedro Castro e Almeida, no comunicado

Segundo as informações divulgadas, o total de crédito a clientes ascendeu a 43,5 mil milhões de euros, um aumento de 2,2% relativamente a Setembro de 2020, destacando-se o crescimento do crédito à habitação em 5,9%.

Os dados hoje divulgados indicam que as quotas de mercado de novos empréstimos de crédito a empresas e habitação (valores acumulados a agosto) situaram-se em 22,1% e 21,3%, respectivamente.

O número de clientes digitais aumentou 8,6% em relação ao período homólogo, representando 58% do total de clientes de banco principal e as vendas em canais digitais atingiram 61% do total, em valores acumulados desde o início do ano, o que equivale a um aumento de 22 pontos percentuais face ao período homólogo.