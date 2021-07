Lucros do Fundo Soberano recuam 68% em 2020

O Fundo Soberano de Angola (FSDEA) lucrou 74,6 milhões USD em 2020, o que representa uma diminuição de 68%, comparativamente ao exercício económico de 2019 cujo resultado foi de 233,7 milhões USD, segundo cálculos do Mercado com base nos relatórios e contas daquela instituição.

A diminuição de 68%, comparativamente ao resultado líquido de 2019, corresponde a pelo menos 159 milhões USD.

O activo do FSDEA reduziu em perto de 1,6 mil milhões, ao sair de (aproximadamente) 4,5 mil milhões USD para 2,9 mil milhões USD, representando uma diminuição de cerca de 36% em 2020, face a 2019, segundo cálculos do Mercado também com base nos dados disponibilizados pela instituição, nos relatórios e contas dos respectivos anos.

A consultora Ernest & Young Angola, Lda. (EY) aprovou com reserva o relatório e contas do FSDEA de 2020, situação que também se verificou no exercício económico de 2019.

Para fundamentar a opinião com reserva, a EY disse que “não foi possível concluir sobre o montante de cerca de 180 milhões USD (2019: 320 milhões USD) incluído na rubrica ‘Investimentos em subsidiárias -Justo valor’, bem como sobre o impacto que a obtenção dessas informações poderia ter outro ao nível das rubricas de ‘Resultados Transitados’ e ‘Resultados de investimentos em subsídios”.

A consultora também disse, no relatório (independente), que estava convicta de que a prova de auditoria obtida era suficiente e apropriada para proporcionar uma base da opinião com reserva.

“Uma auditoria envolve executar procedimentos para obter prova de auditoria a cerca das quantias e divulgações constantes das demonstrações financeiras. Os procedimentos seleccionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção material das demonstrações financeiras, devido a fraude ou erro”, esclarece a EY.

O conselho fiscal da FSDEA analisou o parecer do auditor externo, no caso a EY, e considerou que as bases para opinião com reserva decorrem de exercícios anteriores e o conselho de administração está a desenvolver os esforços necessários para conclusão do processo de avaliação ao justo valor de todos os investimentos em subsidiárias. O relatório e contas do FSDEA também reporta a saída de 1,5 mil milhões USD para o reforço do OGE-2020, face à necessidade que se tinha de ajustar o financiamento e a trajectória da realização das despesas públicas “ao quadro macrofinanceiro que sofreu impacto negativo da pandemia da COVID-19”.

A ministra das Finanças, Vera Daves de Sousa, obteve autorização do Presidente da República, João Lourenço, para utilizar os activos do FSDEA, a fim de obter recursos adicionais para o Tesouro, mas com o compromisso de recapitalização futura, tão logo as condições das finanças públicas o permitam.

Relativamente ao risco de liquidez, o FSDEA diz (no relatório) que “pode não conseguir exercer o resgate de um grande volume de unidades investidas num determinado fundo. Acresce que em tempo de pressão económica essa falta de liquidez pode persistir por tempo indeterminado”.

Mas, atendendo à inexistência de dívida, para além dos compromissos do próprio Estado, a instituição financeira em causa considera residual este tipo de risco.

O FSDEA garante que gere este risco estabelecendo um limite mínimo para o tamanho de emissão de títulos em que se pretende investir e limitando a percentagem máxima de participação que se pode deter.

A instituição incorpora 72 sociedades (11 participações directas e 61 indirectas), cada uma integrada numa área específica de negócio. Optou por criar uma entidade do tipo Protected Cell Company (PCC) e a FSDEA Intenational Holding, empresas que permitem a criação de uma ou DR mais células.