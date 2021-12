Lucros do BDA e BCI não tiram banca pública do vermelho

O resultado líquido agregado dos bancos públicos foi negativo nos últimos dois anos, com um recuo em 2020 de 29,5% comparativamente ao ano 2019, ao sair de 344,6 mil milhões Kz para -446,2 mil milhões Kz, conforme o Relatório Agregado do Sector Empresarial Público (SEP) divulgado nesta quarta-feira (15).

Este resultado foi influenciado pelo Banco de Poupança e Crédito (BPC), com um produto equivalente a 117,7% do total, contrapondo os resultados favoráveis do Banco de Desenvolvimento de Angola (BDA) e do BCI representaram 16,7% e 0,9%, respectivamente, do total.

O Banco de Comércio e Indústria (BCI) foi a instituição que registou a maior evolução do indicador, relativamente ao período homólogo, ao sair de um resultado líquido de Kz -26,2 mil milhões, em 2019, para Kz 4,2 mil milhões, em 2020.

O Retorno Sobre o capital (ROE), um indicador financeiro percentual que se refere à capacidade de uma empresa em agregar valor a ela mesma utilizando os seus próprios recursos, registou um desagravamento de (- 132,1) em comparação ao registado em 2019 (-918,4%).

O desagravamento é consequência dos aumentos de capitais de que beneficiaram o BPC, com a subscrição de acções por parte do novo accionista IGAPE (Kz 559,7 mil milhões), e o BCI, com a capitalização subscrita pelo accionista maioritário Ministério das Finanças (Kz 30,0 mil milhões), além do resultado líquido positivo do BDA (Kz 74,6 mil milhões), os quais, em conjunto, impactaram substancialmente o denominador desse indicador (Capital Próprio agregado).

No que concerne ao produto da actividade bancária de forma agregada, indicador restrito aos bancos, registou um recuo significativo de 650,9% em 2020, relativamente à 2019, ao sair de 129 mil milhões Kz para Kz -710,2 mil milhões Kz, respectivamente.

A referida queda foi influenciada pelo BPC, cujo produto da actividade bancária saltou de 15,4 mil milhões Kz em 2019, para - 870,3 mil milhões Kz em 2020, em decorrência do reconhecimento da menos-valia na cessão de 80% da sua carteira de crédito malparado à RECREDIT, não obstante a redução substancial dos juros e encargos similares registados no BDA.

A actividade financeira, em 2020, recuou significativamente em comparação ao ano anterior, ao saltar dos Kz 183,2 mil milhões, em 2019, para os -236,5 mil milhões Kz, em 2020. A razão fundamental, que justifica essa quebra, está associada à reversão dos resultados cambiais não realizados, tendo em conta a razão já evocada, inerente aos títulos públicos revertidos a favor do Estado.