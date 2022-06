Lucros do Banco YETU crescem 156% em 2021

O Banco YETU (BY) obteve um resultado líquido de 10,5 mil milhões de Kwanzas em 2021, o que representa o crescimento de 156%, face ao período homólogo, informou a instituição, que na ocasião desmente a execução de uma operação financeira para o exterior, a favor de um cliente institucional, como noticiaram determinados sites.

A rentabilidade dos capitais próprios (ROE), anunciou o YETU, situou-se em 45%, enquanto o rácio de solvabilidade fixou-se em 24%, “acima da média do sistema bancário nacional, mostrando robustez financeira”.

Relativamente ao exercício económico de 2022, os depósitos de clientes cresceram mais de 17% (para 43 mil milhões Kz) entre Janeiro e Abril, o que evidencia “a confiança dos clientes na administração e accionistas do banco”.

O rácio de transformação situou-se em 39% e o crédito vencido ficou abaixo de 1%. Tal facto, afirmou o BY, demonstra a disponibilidade em apoiar as empresas e as famílias.

Quanto à política de expansão, o BY disse ter inaugurado três novas agências em 2021 e projecta a abertura de igual número durante este ano. “Destacamos ainda a aquisição da nova sede que será inaugurada no presente exercício económico”.

A organização e a governação corporativa, assegurou, têm sido dois pilares essenciais do processo de transformação do banco, levado a cabo pela administração, “tendo por base as normas constantes do Aviso nº01/2022, sobre Governação Corporativa”. Assim, foram ajustadas diversas comissões e comités com destaque para o Controlo, Risco e Auditoria Interna e foi concluído o novo Plano Estratégico.

Para consolidar a estratégia, o BY assegurou que tem vindo a estabelecer acordos de correspondência bancária com diferentes instituições internacionais e parceiros nacionais, permitindo expandir os negócios, bem como apoiar o subsector diamantífero, nas áreas de prospecção, lapidação e comercialização de diamantes.

Há 6 anos de actividades, o BY acredita ter crescido, mantendo os indicadores financeiros positivos, o que cria confiança entre os clientes e investidores.

“Tais indicadores têm vindo a ser validados pelos auditores externos que auditam anualmente as demonstrações financeiras que foram aprovadas pelo corpo de accionistas em Assembleia Geral”, assume a instituição bancária.