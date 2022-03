Lucros do Banco Yetu aumentam em 122% em 2021

O Banco Yetu obteve resultado líquido na ordem dos 10 mil milhões kz no exercício económico de 2021, um aumento de 122% face ao período homólogo em que os lucros cifraram-se em 4,5 mil milhões kz, de acordo com documentos oficiais divulgados pela instituição na primeira Assembleia-geral Ordinária de Accionistas, realizado neste sábado (26), em Luanda.

No arranque dos primeiros dois anos, a instituição registou prejuízos, tendo recuperado a partir do terceiro ano e desde então estabelece um circuito de ganhos que se superam em cada ciclo económico. Os resultados do exercício 2021, já incorporam os fundos próprios do banco.

De acordo com o Presidente da Assembleia de Accionistas, Elias Chimuco, a reunião decorreu num ambiente habitual como tem sido, e deu para aprovar o relatório de contas do exercício económico anterior e os resultados são satisfatórios tanto para os accionistas, para a economia nacional, bem como para todos os colaboradores da instituição.

Quanto ao crédito foram disponibilizados a 37 clientes novos, mais 3 mil milhões Kz para crédito automóvel, sendo que a carteira cifra-se acima dos 19 mil milhões kz. Em 2021, a carteira de clientes cresceu para 50%.

Elias Chimuco acredita que o Banco Yetu tem uma certa robustez de futuro e que está disponível para apoiar a economia, em conformidade com as políticas do Executivo nos mais variados projectos em carteira.

“Não obstante estarmos agora no fim do mandato que termina com as eleições que terão lugar em Setembro próximo, queremos acreditar que depois disso continua o exercício do Executivo já com uma dinâmica diferente, força e nova equipa económica que eventualmente poderá também ter uma visão que permitirá refrescar a economia, havendo uma relação estreita com os bancos que é o essencial”, disse.

“Não se faz economia pondo de parte a banca, por ser a locomotiva da economia e estou em crer que os bancos cada vez mais, têm sabido se posicionar no mercado e um destes, é o Banco Yetu”, sublinhou.

Por outro lado, enquanto accionista, Chimuco, não tem dúvidas que o Conselho de Administração e a Comissão Executiva do banco Yetu vão por em prática a política do governo sobre o financiamento à economia, caso o Banco Nacional de Angola, venha a actualizar o Aviso 10 que terminou em Dezembro do ano passado com vista aos bancos comerciais continuarem a financiar 2,5% dos seus activos líquidos.

Já o Presidente da Comissão executiva, Mário Gavião, disse à margem da referida Assembleia, que é pretensão do Yetu avançar com o seu processo de expansão, mas, com alguma responsabilidade e uma visão devidamente avaliada para que o mesmo processo seja capaz de gerar lucros a instituição que opera em quatro províncias sobretudo Luanda, Cuando Cubango, Benguela, Huambo, Lunda Sul, e Huila.

Nestas demais províncias tem vindo a trabalhar com associações empresariais, entidades governamentais no sentido de encontrar empresários novos, jovens com projectos que abrangem a política creditícia do banco.