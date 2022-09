Lucros do Banco Sol crescem 278% no segundo trimestre

O Banco Sol lucrou 8,3 mil milhões de Kwanzas no segundo trimestre de 2022, o que representa um crescimento de 278%, face ao mesmo período de 2021, cujo resultado foi de 2,2 mil milhões Kz, calculou o Mercado com base nos dados extraídos nos balancetes daquela sociedade bancária.

Face à informação acima, pode-se concluir que a instituição bancária presidida por Rosário Simão Jacinto obteve mais 6,15 mil milhões Kz no segundo trimestre deste ano, em relação ao período homólogo.

Os cálculos do Mercado também revelam que o activo daquele banco aumentou 15,3% no segundo trimestre de 2022, ao passar de 673,3 mil milhões Kz para 776,4 mil milhões Kz.

A carteira de títulos e valores mobiliários, no período em análise, saiu de 124 mil milhões Kz para 220,8 mil milhões Kz, uma evolução de 78% e representa 28,5% do activo.

Relativamente à carteira de crédito, registou-se um crescimento de 23,3% no segundo trimestre do presente exercício económico, ao cifrar-se em 229,3 mil milhões Kz, contra os 185,9 mil milhões Kz do período homólogo.

Ao contrário dos bancos de grande dimensão, no Banco Sol a carteira de crédito (29,5%) supera os títulos e valores mobiliários, quanto ao peso sobre activo. Significa que a respectiva instituição bancária deu maior primazia ao sector privado, no exercício analisado.

Quanto ao passivo, no segundo trimestre do ano em curso o Banco Sol contabilizou 692,9 mil milhões Kz, mais 94,6 mil milhões Kz do que no ano passado, quando registou 598,3 mil milhões Kz, uma variação de 15,8%.

Os depósitos ficaram em 666,6 mil milhões Kz no segundo trimestre de 2022, mais 95,6 mil milhões Kz do que no mesmo período de 2021 (571 mil milhões Kz), um crescimento homólogo de 16,8%. Representaram 96,2% do passivo do banco.

Números do banco em 2021

Em Dezembro de 2021, o Banco Sol registou um lucro de 7,7 mil milhões Kz, uma redução de 12% em relação ao ano anterior (8,8 mil milhões Kz).

O banco liderado por Rosário Simão Jacinto registou, no final do ano passado, 751 mil milhões Kz em activos, maioritariamente influenciada pela rubrica de Aplicações em Bancos Centrais e em outras Instituições de Crédito.

A carteira de crédito líquida de imparidades ascendeu a 214,1 mil milhões Kz, o que representa um acréscimo de 4,5%, relativamente ao montante registado em 31 de Dezembro de 2020 (204,9 mil milhões Kz) e representou 29% do total dos activos.

Os fundos próprios cifraram-se nos 79,5 mil milhões Kz dos quais 95% são referentes aos capitais próprios do banco (75,9 mil milhões Kz).

Quanto ao passivo, o valor registado no final do exercício económico de 2021 foi de 675,1 mil milhões Kz. Evoluiu 14% face aos 590,8 mil milhões Kz do ano anterior (mais 84,2 mil milhões Kz).

Ainda nos activos os recursos de clientes e outros empréstimos, representaram 95% do passivo e atingiram os 639,8 mil milhões Kz.