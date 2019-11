Lucros do Banco Montepio descem 20,9% até Setembro

O desempenho da instituição até setembro foi afectada negativamente pelo menor contributo do Finibanco Angola ( menos 11,3 milhões), do aumento das dotações para paridades e provisões, mais 8,1 milhões, e do “efeito desfavorável da componente fiscal”, com mais 27 milhões em impostos.

A contribuir positivamente para a operação está o aumento do produto bancário, mais 28,7 milhões face a período homólogo, e da redução dos custos operacionais em 10,3 milhões.

Até setembro, o resultado consolidado antes de impostos subiu 244,9% para 43,8 milhões de euros.

A subida do produto bancário em 28,7 milhões deveu-se ao contributo dos resultados de operações financeiras que ascenderam a 46,9 milhões de euros, assim como o aumento das comissões líquidas. O produto bancário foi “impactado negativamente” pela variação desfavorável da margem financeira devido à “redução dos juros recebidos na carteira de crédito de clientes”.

A taxa de margem financeira nos primeiros nove meses atingiu 1,44%, em linha face a período homólogo, “traduzindo o decréscimo nos juros da carteira de crédito no montante de 25,1 milhões de euros (efeito volume e preço, “parcialmente compensados pela redução dos juros pagos nos depósitos e nos recursos de outras instituições de crédito”, no montante de 17,8 milhões de euros (efeito preço) e 5,7 milhões, respectivamente.