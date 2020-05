Lucros do Atlântico crescem 12% com crise a impedir maiores ganhos

O Banco Millennium Atlântico obteve resultados líquidos na ordem de 30,5 mil milhões Kz em 2019, o que representa um aumento de 12% face a 2018. Este resultado, de acordo com a instituição, é o corolário da aposta em medidas de eficiência que resultaram na redução dos custos operacionais em 8,2%, face a 2018, originndo um rácio de cost-to-income (CTI) recorrente de 47%.

Segundo um comunicado da instituição a que o Mercado, a getão admite que o lucro ficou abaixo do previsto, tendo em conta o contexto. Em 2019, o Atlântico concluiu com sucesso o exercício de Avaliação da Qualidade dos activos (AQA), promovido pelo Banco Nacional de Angola (BNA), em conformidade com o plano estratégico da entidade reguladora no sentido de assegurar a estabilidade, solidez e resiliência do sistema bancário.

De acordo o Relatório e Contas do exercício de 2019, a estrutura do activos do banco foi representada principalmente por títulos de dívida pública, com 39,3% do total, tendo reforçado o seu peso em 2019 por causa da variação cambial ocorrida neste período.

Estes activos de rendimento fixo detidos pela instituição até à maturidade, em 2019, apresentaram uma evolução de 92,5%, mais 254.334 milhões Kz, ascendendo a um valor superior a mais 500.000 milhões Kz, sendo 97% destes títulos são em moeda estrangeira ou indexadas.

O crédito a clientes fixou-se em 551 mil milhões Kz, evoluindo 11% face a 2018. A carteira de crédito a empresas dos sectores da industria, comércio, construção e agricultura ascendeu a 52,7 mil milhões Kz, o que reflecte a estratégia de maior foco na diversificação da carteira e no esforço de garantias, bem como o compromisso do banco no apoio às empresas e particulares, refere o documento.

Em 2019, os depósitos do banco aumentaram 192.061 milhões Kz, tendo atingido 1.234.986 milhões Kz. Os recursos em moeda nacional subiram cerca de 3% e em moeda estrangeira, reduziram 278 milhões USD, menos 15% face ao ano anterior.