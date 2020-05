Lucros da Total caem 99% no primeiro trimestre

Os lucros da petrolífera Total caíram 99% no primeiro trimestre, para 34 milhões USD, em comparação com o mesmo período de 2019, devido ao impacto da COVID-19, de acordo com o relatório da petrolífera publicada, ontem (06).

A multinacional francesa fez saber que o resultado líquido ajustado caiu 35% até Março, para 1.781 milhões USD, enquanto o resultado operacional líquido recuou 33% para 2.300 milhões USD.

A companhia referiu ainda que o primeiro trimestre deste ano foi afectado pela queda da procura de petróleo devido à pandemia da COVID-19, esclarecendo que no mês de Março o preço do petróleo caiu 21% em termos homólogos.

Por sectores, o resultado operacional líquido das actividades de gás e energias renováveis aumentou cerca de 54, para 913 milhões USD, enquanto que em termos de refinarias se registou uma quebra de 49% para os 382 milhões USD.

O presidente do grupo, Patrick Pouyanné, disse que a companhia enfrentou “circunstâncias excepcionais” no período em análise, devido à crise sanitária que afectou a economia mundial e à crise nos mercados petrolíferos, que levou a uma forte descida dos preços no mês de Março.