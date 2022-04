Lucro na ENSA Seguros cai 64,2% em 2021

O resultado líquido do exercício 2021 na ENSA caiu 64,2% (6,3 mil milhões Kz) contra os 17,6 mil milhões Kz registados no período homólogo, conforme anunciado pela companhia em conferência de imprensa realizada há dias em Luanda.

Falando à imprensa, Ildo Nascimento, administrador financeiro da ENSA notou que uma das causas da baixa do resultado líquido tem que ver com os investimentos indexados ao USD, que não tiveram um impacto positivo nas contas da empresa, além da reversão de algumas provisões, cujas dívidas acabaram por ser liquidadas pelos clientes.

Na mesma ocasião, o Presidente do Conselho de Administração (PCA) da companhia, Carlos Duarte, precisou que a seguradora está a entrar num ciclo normal de funcionamento depois do processo de saneamento de que foi alvo nos últimos anos.

Apesar das contrariedades, os Prémios de Seguro Directo cresceram 16% no ano passado, tendo atingido 97,7 mil milhões Kz, contra os 84,6 mil milhões Kz registados no período homólogo.

No mesmo período registou-se ainda uma redução dos sinistros e da taxa de sinistralidade em 15 pontos percentuais (pp), situando-se actualmente em 40%, além da diminuição da despesa em 2pp (27%). O resultado técnico ficou em 33 mil milhões Kz, enquanto o resultado antes do imposto foi de 9,3 mil milhões Kz.

Em termos de peso, os ramos Acidentes, Saúde e Viagens foram os mais representativos com 51% da carteira, somando 49,5 mil milhões Kz. A Petroquímica surge na segunda posição com um peso de 34% e prémios avaliados em 33 mil milhões Kz. O Automóvel, com 5% da carteira, teve prémios estimados em 4,8 mil milhões Kz.

Indemnizações

Ainda no ano findo, de acordo com dados apresentados pela seguradora, o volume de indemnizações cifrou-se em 39,1 mil milhões Kz, tratando-se de uma redução de 15 pp face ao período homólogo, que se traduz na redução relevante da taxa de sinistralidade.

Na mesma senda, as indemnizações nos seguros Acidentes de Trabalho e Automóvel registaram uma redução face ao período homólogo de 8,3% e 56,7%, respectivamente

Os ramos Acidentes, Saúde e Viagens tiveram indemnizações na ordem dos 28,2 mil milhões Kz, (72% do total), seguido da Petroquímica com 17% e um volume de indemnizações de 6,6 mil milhões Kz. O ramo Transportes, com 6%, pagou indemnizações orçadas em 2,2 mil milhões Kz.

A seguradora observou ainda um aumento do activo em 198 mil milhões Kz, sendo que a margem de solvência de 160%, acima dos limites regulatórios, mostra a grande capacidade e a robustez da seguradora face aos desafios do futuro, segundo Carlos Duarte.

Os capitais próprios atingiram 44,8 mil milhões Kz, representando um crescimento de 114% nos dois últimos exercícios económicos. Refira-se ainda que o resultado técnico do seguro directo apurado foi de 54,9 mil milhões Kz, contra 33,5 mil milhões Kz de 2020.

O seguro da Petroquímica cresceu 12,5% comparativamente ao ano anterior e o seguro de Saúde apresentou um aumento de 14,1% relativamente ao período transacto, mantendo o peso de 39% no total de prémios brutos.

Por seu lado, o seguro Automóvel registou um crescimento expressivo de 36,1% face ao período homólogo e o seguro de Acidentes de Trabalho apresentou um crescimento menor, mas mantendo o peso de 11% na estrutura dos prémios brutos emitidos.

Para este ano, além da mudança para a nova sede, a seguradora pretende efectuar uma reformulação digital e o lançamento de novos produtos, tal é o seguro de funeral. A ENSA continua líder do mercado com uma quota de 34% e é líder do co-seguro da Petroquímica.