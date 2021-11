Lucro do BPI sobe para 242 milhões de euros até Setembro

O Banco Português de Investimento (BPI) registou nos nove primeiros meses de 2021 um lucro consolidado de 242 milhões de euros, o que compara com os 86 milhões de euros registados no período homólogo, anunciou a instituição bancária, recentemente.

Em Portugal, “o resultado líquido recorrente do BPI ascendeu a 137 milhões de euros, que compara com os 47 milhões de euros registados no mesmo período do ano passado, quando se registaram imparidades significativas para prevenir potenciais impactos da pandemia”, explica o banco, num comunicado a que o Notícias ao Minuto teve acesso.

“Os resultados dos primeiros nove meses de 2021 evidenciam que o BPI mantém a trajectória de crescimento da actividade comercial e das quotas de mercado, alicerçada numa forte subida nos recursos, no crédito à habitação e na venda de produtos de poupança e investimento”, refere João Pedro Oliveira e Costa, presidente executivo do BPI, citado no mesmo comunicado.

Segundo a Lusa, o contributo da participação no BFA para o resultado consolidado foi de 100 milhões de euros (que inclui os 40 milhões de euros do dividendo de 2020 e 50 milhões de euros da distribuição de reservas reconhecidos em resultados), explica a instituição.

“O Banco comemorou em Outubro 40 anos numa posição fortalecida, com o compromisso de apoiar a economia e as pessoas, dentro e fora do Banco. Destaco igualmente o papel do BPI, com o apoio do Caixabank, no financiamento de algumas das maiores operações de financiamento sustentável em Portugal. O financiamento verde e social é uma tendência que se vai acentuar nos próximos anos e com a qual o Grupo tem um forte compromisso”, acrescenta João Pedro Oliveira e Costa.