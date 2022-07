Lucro do BIC mais que triplica para 55 mil milhões Kz

O Banco BIC registou lucros na ordem dos 55 mil milhões Kz no primeiro semestre deste ano, o que representa um crescimento de 235%, face ao mesmo período do ano passado, cujo resultado líquido foi de 16,4 mil milhões Kz, segundo cálculos do Mercado com base no balancete da instituição.

Com este lucro, o BIC alcança o maior resultado líquido no primeiro semestre dos últimos 5 anos. No final de Junho de 2018, o banco liderado por Hugo Silva Teles lucrou cerca de 21,25 mil milhões Kz, que cresceu 11% para 23,72 mil milhões Kz em 2019.

Em 2020, no período em análise, os lucros voltaram a aumentar, tendo registado um crescimento de 24% para 29,3 mil milhões Kz, que depois caiu 44% no primeiro trimestre do ano passado.

Apesar do crescimento dos resultados líquido, o BIC viu os seus activos a caírem 12%, de 2,05 biliões de 2021 para 1,81 biliões Kz nos primeiros seis meses deste ano.

No período em análise, a carteira de títulos e valores mobiliários reduziu 51% para 388,1 mil milhões Kz. Os títulos de dívida pública representaram 51% do total de activo.

Quanto à carteira de crédito, no primeiro semestre do ano passado, o banco que mais crédito concedeu aos seus clientes (BIC) registou 649,5 mil milhões Kz, neste ano os créditos reduziram para cerca de 555 mil milhões Kz, o que representa uma redução de 15%. Assim, os créditos representam 15% do total do activo líquido.

À semelhança do activo, o passivo do BIC também diminuiu ( cerca de 10%), ao passar de 1,56 biliões para 1,41 biliões Kz. Terá influenciado a diminuição do passivo, a queda dos depósitos, que passaram de 1,34 para 1,20 biliões Kz, uma redução de 11% em termos homólogos.

O BIC viu também os fundos próprios a encolher 28%, para cerca de 343 mil milhões Kz, contra os 473,7 mil milhões contabilizados nos primeiros seis meses de 2021.

Em 30 de Junho de 2021, os capitais próprios do banco ascendem a 490, 1 mil milhões Kz, um aumento de 7,4 mil milhões Kz, face aos 482,7 mil milhões Kz que se verificaram em 31 de Dezembro de 2020.

De acordo com o banco, a variação é explicada, essencialmente, pelo aumento das Reservas e Resultado Transitado no montante de 14,9 mil milhões Kz, resultante da aplicação de resultado do exercício 2020, bem como a consideração de reversão da Reserva de Actualização Monetária dos Fundos Próprios, resultado líquido do semestre.

Os números do final de 2021

No final do ano passado, com um resultado líquido na ordem dos 2,0 biliões Kz, o BIC teve o terceiro maior lucro da banca. Segundo o banco, o resultado líquido em 31 de Dezembro de 2021 totalizou 50,1 mil milhões Kz, o que compara com o resultado líquido de 21,3 mil milhões Kz em 31 de Dezembro de 2020, correspondendo a um aumento de 135% face ao período homólogo.

Ainda em 2021, o BIC consolidou a posição de maior credor, o banco cedeu 582 mil milhões Kz para clientes. Apesar da posição, o banco deu menos créditos em relação a 2020 quando disponibilizou 662,8 mil milhões Kz.

A 31 de Dezembro de 2021, o activo líquido do banco ficou avalidado em quase 2 biliões Kz, uma diminuição de 55 mil milhões Kz face a 31 de Dezembro de 2020, o que corresponde a uma redução de, aproximadamente, 2,7%. Esta diminuição foi potenciada, por um lado, pelos Investimentos ao Custo Amortizado que passaram de 856, 6 mil milhões Kz, em 31 de Dezembro de 2020, para 561,5 mil milhões Kz (Carteira de Títulos) e pelo Crédito concedido a Clientes que diminuiu 77,7 mil milhões Kz e, por outro lado, pelo aumento na rubrica Caixa e Disponibilidades em Bancos Centrais em 236,9 mil milhões Kz, e aumento das Aplicações em Bancos Centrais e Outras Instituições de Crédito em 87,3 mil milhões Kz.