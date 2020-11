Lucro do Banco do Brasil cai 23,3% por causa do fundo que cobre perdas de dívidas

Em relação ao segundo trimestre deste ano, o lucro registrou alta de 5,2%. Nos primeiros nove meses deste ano, o resultado do banco soma R$ 10,2 bilhões, queda de 22,9% em comparação ao observado de Janeiro a Setembro de 2019.

O lucro líquido total do banco, que considera itens extraordinários, ficou em R$ 3,1 bilhões de Julho a Setembro –queda de 27,5% em relação a igual período de 2019 e de 3,9% quando comparado ao trimestre anterior.

Os itens extraordinários consideram receitas e despesas não recorrentes, como as despesas com provisão para acções judiciais referentes aos planos económicos em cadernetas de poupança, provisão extraordinária com demandas contingentes, entre outros.

No período observado de Julho a Setembro, as reservas contra calotes tiveram uma queda de 6,8% em relação ao segundo trimestre. Nos primeiros nove meses deste ano, essas provisões somaram R$ 17 bilhões, um avanço de 47,9% em comparação a igual intervalo do ano passado.

