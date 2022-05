Lucro do BAI cresce 10% para 40,7 mil milhões Kz no I trimestre

O Banco Angolano de Investimentos (BAI) lucrou 40,7 mil milhões Kz (cerca de 101 milhões USD) no primeiro trimestre deste ano, o que representa um aumento 10% em termos homólogos (primeiro trimestre de 2022 em relação ao primeiro de 2021), cujo resultado foi de 30,9 mil milhões Kz, segundo cálculos do Mercado com base no balancete do I trimestre, divulgado recentemente.

Se compararmos em relação ao quarto trimestre de 2021, o lucro do maior banco em activos do sistema financeiro nacional diminuiu 71%, quando registou um resultado líquido na ordem dos 141,45 mil milhões Kz.

O balancete do BAI revela que o activo total também reduziu. Em termos homólogos o activo diminui 6%, de 3,11 biliões para 2,92 biliões Kz (7,2 mil milhões Kz). Em relação ao quarto trimestre diminuiu 4%.

Quanto ao crédito a clientes, a carteira cifrou-se nos 319,56 mil milhões Kz, uma redução 10% em relação ao trimestre anterior e 17% em termos homólogos. O banco também investiu menos em títulos de dívida pública, a rubrica carteira de título e valores Mobiliários caiu 4% em relação ao trimestre de 2021 e 17% em termos homólogos.

Nos primeiros três meses do ano o banco captou menos recurso dos clientes. Segundo cálculos do Mercado, os depósitos reduziram 5% em relação ao trimestre anterior e 12% em termos homólogos, ao fixarem-se nos 2,4 biliões Kz. Como resultado, o passivo recuou 6% para 2,47 biliões, na passagem do quarto para o primeiro trimestre do ano.

Acções do BAI vão a leilão a valer 17.200 Kz

As 1.945.000 ações detidas pelo Estado no BAI vão ser colocadas à venda por um preço mínimo a rondar os 17.200 kwanzas (cerca de 43 USD, ao câmbio desta semana) e máximo de 20.640 Kz (51 USD). O Estado poderá encaixar assim entre 33,4 mil milhões Kz 80 e 100 milhões USD.

De acordo com o prospeto, as ações, que vão ser vendidas pela petrolífera estatal Sonangol que detém 8,5% das acções e pela empresa diamantífera pública Endiama (1,5%), que correspondem a 10% do capital social do BAI.

As participações do Estado no BAI vão ser alienadas até Junho deste ano com uma oferta pública de Venda (OPV) dentro da modalidade de Oferta Pública Inicial (IPO - Initial Public Offering, na língua inglesa), na Bolsa de Dívida e Valores de Angola (BODIVA), no âmbito do Programa de Privatizações (PROPRIV).

Segundo os dados do balancete do primeiro trimestre, os fundos próprios do BAI cresceram em termos homólogos cerca de 40% para 407,3 mil milhões Kz, sendo que o capital próprio está avaliado em 157,5 mil milhões Kz.

Todos os investidores interessados, sem excepção, podem lançar ofertas de compra de acções do banco desde que tenham o montante para pagar o correspondente ao lote mínimo de acções. Os investidores deverão transmitir declarações de aceitação expressas em múltiplos de 10 acções, até ao máximo de 291750 acções.

“No caso de não ser observado o limite mínimo de 10 acções, as declarações de aceitação não serão consideradas pelo sistema que efectua o registo. No caso de não ser observado o limite máximo de 291 750 acções, serão as respectivas declarações de aceitação a ele reduzidas”, lê-se no prospecto aprovado recentemente pela Comissão de Mercado de Capitais (CMC).