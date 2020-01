Luanda Leaks: Caso arrisca fuga de dólares e queda do kwanza, IHS Markit

“As revelações podem levar a um aumento da procura de euros e dólares para serem transferidos para fora de Angola, já que os empresários estão preocupados com as consequências dos impactos da fiscalização das entidades ligadas a Isabel dos Santos”, disse Bryan Plamondon.

Questionado pela Lusa sobre as implicações deste caso para a economia angolana no seu todo, o analista respondeu que o receio de os bens ligados a Isabel dos Santos “serem confiscados ou desaparecerem” pode precipitar a troca de kwanzas por moedas que possam ser usadas fora do país.

“Isto vai colocar pressão na taxa do mercado paralelo e, em última análise, sobre a taxa oficial de câmbio”, acrescentou o analista da IHS Markit, que tem como previsão de aumento dos preços um valor de 24% e uma taxa de juro directora nos 16,25% este ano.

Sobre se o crescimento económico pode ser afetado, Bryan Plamondon respondeu que não, dado que a projecção de crescimento para este ano aponta para 1%.

“Não estamos a planear fazer mudanças significativas às nossas previsões económicas para Angola, já que a nossa perspectiva já é bastante conservadora e abaixo do consenso dos analistas”, explicou.