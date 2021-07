Luanda ganha fábrica de galvanização de aço a quente

A empresa de capital angolano Anglobal inaugurou em Luanda, uma unidade de galvanização de aço a quente, única no País, num investimento global de 14,5 milhões USD.

O investimento na fábrica Galvostahl foi feito através de fundos próprios (50%) e financiamento da banca comercial (50%).

A unidade de galvanização de aço a quente é essencial para vários processos que incluem infraestruturas de aço e garante uma autonomia na produção vai permitir "aumentar a capacidade de resposta na construção de torres de telecomunicações e transporte de energia de alta, média e baixa tensão”, segundo o presidente do grupo, Victor Lima, citado num comunicado da empresa.

Do ponto de vista económico e social este investimento representa a aposta da Anglobal na diversificação, garantindo um investimento nacional em unidades de produção locais e reduzindo as necessidades de importação deste tipo de materiais com impacto directo nas necessidades de pagamentos em moeda estrangeira, sublinha a empresa.