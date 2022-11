Luanda concentrou 36,4% das obras em processo de construção no País

A capital do País concentrou cerca de 36,4% das obras em processo de construção a nível nacional no segundo trimestre do ano corrente, segundo dados do inquérito trimestral de Avanço e Acompanhamento dos Edifícios em Processo de Construção (AEPC), recentemente divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com os dados do AEPC, as obras em Luanda registaram um aumento de 0,5 pontos percentuais (pp) em comparação com o primeiro trimestre deste ano.

O estudo aponta ainda que a província do Cunene com 0,1% regista o menor número de obras em processo, seguido da província de Benguela e Cuanza Norte com 0,6% cada.

Quanto às obras paralisadas, o INE avança que Benguela com 20,4% apresenta maior número de obras paralisadas no período em análise, seguido da província de Malanje com 11,5%, Cuanza Sul com 10,5%.

Do ponto de vista geral, de acordo com o INE, foram visitadas 4 284 obras, das quais 935 estão em processo e 3 349 encontram-se paralisadas. Comparando as obras em processo entre o primeiro e o segundo trimestre de 2022, regista-se uma diminuição de 12,1%.

As Obras por Propósito estão classificadas em obras para habitar com um total de 3 794, uso próprio (454) e propósito misto (131).

Na categoria de Obras para Habitar destacam-se Benguela com 17,9%, Luanda 11,9%, Malanje 10,6% e Cuanza Sul 10,5%, com maior número de obras.

Por outro lado, na variável Uso Próprio destacam-se as províncias da Huíla com 23,6%, Uíge (20,3%), Lunda Sul (10,8%) e Luanda (9,3%).

Cuando Cubango com 13,7%, Huíla e Luanda com 12,9% cada, Uíge com 12,2% e Lunda Sul com 11,5%, têm o maior número de obras na categoria Propósito Misto.

As obras por tipo de construtor são classificadas por Empresa Privada com 43, Profissional/Mestre de obra com 858 e Familiar com 34.

Os destinos das obras são classificados por obras residenciais (habitação) com um total de 841 e não residenciais com 188 (constituído por indústria, comércio, hospitais, escolas, escritórios, igrejas e hotéis).

A interpretação destas categorias é feita por província, onde, na residencial destacam-se Luanda com 37,6%, Huambo com 7,9%, Cuanza Sul 7% e Moxico 6,7%. Na categoria não residencial destacam-se Luanda com 20,7%, Bengo 16,5%, Uíge com 9,6% e Cuando Cubango com 8,5%.

No presente inquérito, os materiais de construção frequentemente identificados por categoria residencial e não residencial estão distribuídos em estrutura, parede, piso e tecto.

Na residencial por estrutura destacam-se “betão e ferro”, paredes destacam-se “blocos”, pisos destacam-se “torta de cimento” e no tecto “chapa de zinco” entre os principais. Todavia, na categoria não residencial segue a mesma distribuição da residencial.

A recolha da força de trabalho envolvida na construção de edifícios no segundo trimestre do ano está subdividida em três variáveis, nomeadamente: Permanente, Subcontratada e Não Remunerada.

Durante o período em análise estiveram envolvidos na construção de edifícios 1 236 trabalhadores, dos quais, 932 permanentes, 275 subcontratados e 29 não remunerados. Comparando com o trimestre anterior, o número efectivo de trabalhador diminuiu em 79,4%.

As obras em processo de construção no segundo trimestre declararam um custo médio mensal da mão-de-obra no valor de 84,8 milhões Kz. Este custo está distribuído por residencial com 67,6 milhões Kz e não residencial com 17,1 milhões Kz.