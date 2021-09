Londres mira Nova Iorque com plano financeiro de cinco anos

A Grã-Bretanha precisa reduzir os impostos sobre os bancos e facilitar a contratação de funcionários do exterior, disse seu lobby de serviços financeiros e profissionais em um projecto para ajudar Londres a suplantar Nova Iorque como o maior centro financeiro internacional do mundo em cinco anos.

De acordo com a Reuters, o documento de estratégia do The City UK, publicado na terça-feira, reiterou algumas ideias já veiculadas em relatórios apoiados pelo governo e em outros lugares nos últimos meses, enquanto a cidade de Londres tenta recuperar o terreno perdido após a saída da Grã-Bretanha da UE.

Alguns indicadores apontam perda de terreno do Reino Unido, Londres está actualmente deixada cada vez mais para trás de Nova Iorque a cada ano, enquanto outros centros estão a ser fortalecidos”, disse o jornal.

A capital financeira dos EUA ultrapassou Londres em 2018 em uma importante pesquisa anual, disse, acrescentando que Nova Iorque domina as listagens do mercado de acções.