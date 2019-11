Londres destrói um milhão de moedas comemorativas do Brexit

A Casa da Moeda Real britânica utilizou a moeda 50 pences (metade da libra esterlina, cerca de 60 cêntimos) para comemorar as conquistas nacionais – o que inclui, por exemplo, as Olimpíadas de Londres de 2012 –, mas a produção das moedas relativas ao Brexit teve de ser suspensa.

De acordo com a agência financeira “Bloomberg”, que avançou com a notícia, uma porta-voz da instituição confirmou ao “Daily Telegraph” que foram produzidas cerca de um milhão de moedas do dia 31 de outubro e que, agora, têm de ser derretidas. No entanto, o custo da produção e destruição das moedas será suportado pelos contribuintes britânicos.

A moeda tinha gravada a data prevista de saída do Reino Unido da UE, 31 de outubro, sob a inscrição “Paz, prosperidade e amizade entre todas as nações”, pelo que o Ministério das Finanças local ordenou a suspensão da produção à entidade emissora de moeda no Reino Unido, no final do mês passado.