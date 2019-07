Lloyd’s Bank de Horta-Osório eleito o melhor do Reino Unido pelo sétimo ano consecutivo

O banco britânico Lloyds, liderado pelo português António Horta-Osório, foi eleito a melhor instituição bancária do Reino Unido pelo sétimo ano consecutivo, numa distinção da “Euromoney”, revelada esta quinta-feira, 11 de julho.

O reconhecimento chegou depois do banco britânico ter fechado as contas de 2018 com os lucros a crescerem 24%, para um valor superior a cinco mil milhões de euros. Resultado? Cerca de oito ano depois de ter chegado à liderança do banco, Horta-Osório viu a sua gestão ser reconhecida com a renovação do mandato com 99,7% dos votos a favor.

A cerimónia de entrega do prémio ocorre hoje, em Londres, no London Hilton Park Lane.

A “Euromoney” é uma revista financeira que há 50 anos acompanha o sector. O Lloyd’s foi premiado pela sétima vez consecutiva, com base na avaliação de quase cem presidentes executivos de bancos, ministros das finanças e governadores de bancos centrais de todo o mundo. Em 2019, a publicação recebeu cerca de 1.500 candidaturas de bancos.