Literacia financeira tem de ser de forma prática

“A forma mais eficaz do meu ponto de vista para aumentar a literacia financeira é a criação de centros de investimentos. As pessoas têm de ter contacto com a prática”, afirmou Walter Pacheco, em resposta a questão que lhe foi colocada sobre como aumentar a literacia financeira.

Walter Pacheco, acrescentou que a interacção da BODIVA dentro de Luanda é boa, mas, a pouca mobilidade impede que se desloquem para as outras províncias.

Entretanto, reforça que os bancos comerciais fazem chegar a informação para essas localidades.

Organizadas pela Media Rumo, editora dos jornais MERCADO e VANGUARDA e da revista RUMO, as “Conversas com Rumo” são um espaço de reflexão e debate livres sobre temas da actualidade económica, política e social num formato híbrido, presencial e on-line.