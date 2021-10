Líderes mundiais defendem-se de caso Pandora Papers

Os líderes mundiais envolvidos no escândalo Pandora Papers, que revelou 11,9 milhões de ficheiros de empresas contratadas por clientes abastados para criarem estruturas e fundos offshore em paraísos fiscais, estão a vir a público defender-se, alegando que não cometeram irregularidades.

O palácio real da Jordânia veio dizer que "não é incomum nem impróprio" que o rei Abdullah possua propriedades no exterior. Os documentos vazados indicam que o líder gastou mais de 100 milhões de dólares em imobiliário no Reino Unido e nos EUA, desde que assumiu o poder em 1999, diz o jornal de Negócios.

Vladimir Putin foi outro dos líderes implicados. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, citado pela BBC, questionou a confiabilidade da informação "não comprovada". "Por enquanto, não está claro o que informação é essa e do que se trata", afirmou, acrescentando que os documentos não mostraram indícios "de nenhuma riqueza oculta no círculo íntimo de Putin".

O primeiro-ministro checo reagiu no Twitter. Andrej Babis, implicado em mais de 16 milhões de dólares relativas à compra de imóveis no sul de França, disse que as acusações são uma tentativa de influenciar as eleições no país, marcadas para esta semana, e insistiu que "nunca fez nada de errado ou ilegal".

No Quénia, os Pandora Papers implicam o presidente e a sua família, ligando-os a 13 empresas offshore. Uhuru Kenyatta, atualmente numa visita ao estrangeiro, prometeu "responder de forma abrangente" quando regressasse ao país. Contudo indicou que a investigação "irá percorrer um longo caminho para aumentar a transparência financeira e a abertura que exigimos no Quénia e em todo o mundo".

O presidente do Chile, Sebastián Pinera, através de comunicado, negou ter participado ou ter qualquer informação sobre a venda do projecto de mineração Dominga, como indicam os documentos vazados.

No Paquistão, o primeiro-ministro, Imran Khan, prometeu investigar os centenas de cidadãos ligados aos Pandora Papers, incluindo membros do seu gabinete.

Já o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, outro líder mencionado no caso, cuja família e associados próximos alegadamente estiveram envolvidos em negócios imobiliários no Reino Unido no valor de mais de 500 milhões de dólares, ainda não reagiu.

Como o vazamento ocorreu e foi analisado?

O Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação (ICIJ) expôs, este domingo, mais um esquema global de ocultação de património e dinheiro por parte de 35 líderes mundiais, mais de 100 multimilionários e 300 figuras públicas, através de entidades offshore.

O ICIJ obteve 11,9 milhões de arquivos confidenciais e liderou uma equipa de mais de 600 jornalistas de 150 veículos de notícias que passaram dois anos a examinar os documentos, rastreando fontes e vasculhando registos judiciais e públicos de dezenas de países.

Os dados vazados vêm de 14 firmas de serviços offshore de todo o mundo que abriram empresas de fachada para clientes que muitas vezes procuram manter suas actividades financeiras nas sombras.

Os Pandora Papers estão a ser revelados cinco anos após a investigação histórica do Panama Papers. Em 2016, as revelações deste último caso incentivaram operações policiais e levaram legisladores a aprovarem novas leis em muitos países. O caso ainda teve desdobramentos políticos, incluindo a queda dos primeiros-ministros da Islândia e do Paquistão.