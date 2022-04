Lidera realiza fórum “Empreendedorismo Emergente”

A Lidera, empresa voltada à capacitação de recursos humanos, realiza no dia 16 de Abril, o primeiro fórum de “Empreendedorismo Emergente” com vista a promover debates à volta do que pode ser a constituição sustentável de um empreendedor, diz ao Mercado, Sandra Mateus, coordenadora do evento.

De acordo com a coordenadora, o evento será destinado aos empreendedores e respectivas empresas e aos players que garantem a continuidade no mundo dos negócios. O encontro prevê ainda a participação de mais de 400 empreendedores.

A reunião terá a duração de quatro horas, dividida em dois momentos; no primeiro os oradores farão apresentação, tendo dois painéis; e o segundo estará reservado para mais outros dois painéis.

O fórum deverá conta com oradores empreendedores, nomeadamente, Adílson Camacho, Geraldo Dala, Hélder Carlos, Ivanilson Machado, Maria Sebastião, Neuza Pinto e Sandra Mateus que vão partilhar com o público as suas trajectórias a fim de se tornar um aprendizado para os participantes.

A ideia para a realização do fórum surge numa altura em que a Lidera sente a necessidade de uma maior atenção para com os temas ligados ao estado socioeconómico do País, para permitir a criação de soluções, abrir caminhos que reflectem o bem-estar comum.

Assim, garantiu Sandra Mateus, há muito mais a falar sobre o conceito de empreendedorismo, pois a empresa pensou em trazer em debate os seus alicerces.

“Numa altura em que o mundo está cada vez mais dinâmico e exigente, criar, permanecer activo e gerar sustentabilidade para a própria comunidade enquanto empreendedor, poderá ser um desafio muito grande”, disse.

A coordenadora avançou ainda que a pensar dos pilares (comunicação, networking, gestão financeira, emocional e presença no digital), o fórum vai promover debates em torno daquilo que eventualmente tornar-se-á a constituição de um empreendedor.

Questionada sobre as parcerias que tem, Sandra Mateus, explicou não existir nenhuma parceria com empresas públicas, mas sim com o sector privado, detalhadamente, a Binance, a FOCUS, Espaços, Quetarange, PopUp, Procenter e a Elcana Master Coach.