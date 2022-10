Libra retoma ganhos com possível extensão de compra de dívida por parte do Banco de Inglaterra

A libra está a recuperar de perdas vividas nos últimos dias, numa altura em que o Financial Times noticia que o Banco de Inglaterra poderá estender o programa de compra de dívida para além do final da semana, data anteriormente anunciada no início da operação e reforçada esta terça-feira.

A libra ganha assim 0,48% para 1,1021 USD. Relativamente à moeda única europeia, a moeda britânica sobe 0,38% para 1,135 euros.

“A libra recebeu um ‘boost’”, explica David Forrester, analista do Credit Agricole CIB, à Bloomberg. “A não ser que o governo do Reino Unido assuma uma trajectória fiscal mais sustentável, a libra deve permanecer sob pressão”, explica ainda.

No par dólar-iene, a moeda norte-americana voltou a registar ganhos e a quebrar o patamar dos 145,9 ienes, valor que levou o Banco do Japão a intervir no mercado cambial. Isto depois do primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, ter mostrado apoio à política monetária ultraleve levada a cabo Banco do Japão.

O dólar ganha assim o,16% para 146,1 ienes.

O índice do dólar da Bloomberg – que compara a força da nota verde com 10 divisas rivais – recua 0,10% para 113,104 pontos.