Libra cai mais de 1% face ao euro e ao dólar

“Na semana passada, o público votou para um governo que realizasse o ‘Brexit’ e permitisse a este país andar para a frente. E é exactamente isso que tencionamos fazer a partir desta semana”, indicou uma fonte do número 10 de Downing Street.

“O nosso programa indicava claramente que não estenderíamos o período de transição e a nova lei de aplicação do acordo de saída proibirá o governo de aceitar qualquer extensão”, além de 2020, adiantou a fonte.

Fortalecido pela nova maioria, Boris Johnson apresentará na sexta-feira ao parlamento a lei de aplicação do acordo negociado com Bruxelas enquadrando a saída do Reino Unido da União Europeia (UE) em 31 de janeiro.