Libra afunda com alertas de recessão do Banco de Inglaterra

A libra segue a afundar 0,58% para 1,1879 euros, depois de ter chegado a cair até 1,1852 euros esta quinta-feira. A moeda única europeia ganha também terreno face à divisa norte-americana.

A queda da libra acontece depois de o Banco de Inglaterra (BoE) ter subido as taxas de juro de referência em 50 pontos base fixando-a em 1,75%, renovando máximos de 2008. A subida já era esperada e está em linha com as expectativas do mercado e dos economistas, mas o mesmo não se pode dizer das estimativas do banco central de que a economia britânica “entre em recessão a partir do quarto trimestre deste ano”.

“A grande surpresa parecem ser as previsões económicas algo pessimistas que nos foram dadas”, disse à Bloomberg Stuart Cole, da Equity Capital.