Líbia lidera lista de países africanos produtores de petróleo

A Líbia lidera a lista dos países africanos produtores de petróleo, no mês passado, com 1 163 000 milhão de barris por dia, registando um aumento de 6 000 barris da produção diária, de acordo com um relatório mensal da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

De acordo com este relatório publicado no último fim de semana pela Empresa Nacional Líbia de Petróleo (NOC) no website, a Líbia posicionou-se no primeiro lugar na lista da Organização dos Países Produtores a nível africano com 1 163 000 barris por dia, seguida de Angola com um 1 067 000, da Argélia com 1 060 000, e da Nigéria com 1 024 000.

O Conselho de Direcção da NOC expressou agradecimentos e a gratidão a todos os trabalhadores do sector petrolífero do país e saudou os esforços para manterem as taxas de produção de petróleo e gás.

A produção de petróleo da OPEP diminuiu 210 000 barris por dia, em Outubro de 2022, para registar uma redução, pela primeira vez em cinco meses, dos abastecimentos provenientes da Arábia Saudita e de Angola, de acordo com a aliança (OPEP).

Segundo o mesmo relatório, a produção total de crude nos 13 Estados-membros da OPEP diminuiu em Outubro último 29 494 000 barris por dia contra 29 704 000 em Setembro do mesmo ano.