Líbia arrecada 22,4 mil milhões USD de receitas petrolíferas em 2021

As receitas petrolíferas líbias cifram-se em 22,4 mil milhões USD, em 2021, o que representa um aumento de 98% das receitas fornecidas ao Banco Central da Líbia (BCL) naquele ano, informou a Agência Pan-Africana de Notícias (Panapress).

No seu comunicado publicado recentemente, a instituição bancária indicou que as receitas concretizadas em 2021, tiradas dos impostos, atingiram 172, 5 milhões USD, impostos dos quais 67,2 milhões USD do sector aduaneiro e 42,8 milhões USD das taxas das telecomunicações.

Segundo o comunicado, os recursos totais em divisas do BCL elevaram-se a 22,9 mil milhões USD, enquanto as utilizações de divisas atingiram 24, 5 mil milhões USD.

O Banco disse ter coberto o défice das utilizações de divisas das suas reservas no valor de 1,6 mil milhões USD, a fim de manter a estabilidade da taxa de câmbio tendo em conta o não fornecimento de uma parte das receitas e taxas devidas, que supriria este défice elas fossem pagas.”