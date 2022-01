Levantamento de 100 mil Kz no multicaixa disponível a partir de hoje

A partir de hoje, 7 de Janeiro, o valor máximo a levantar nos Caixa Automático (CA), vulgo ATM, passa de 60 mil Kz por dia para 100 mil Kz, de acordo com o instrutivo n.º 24/2021 07 de Dezembro do Banco Nacional de Angola (BNA).

O instrutivo do Banco central define que o valor máximo diário de levantamentos por cartão de pagamento pode chegar até 150 mil Kz, se o cliente levantar 100 mil Kz num ATM e mais 50 mil Kz num supermercado, loja, cantina ou empresa via Terminais de Pagamentos Automáticos (TPA).

Alem de aumentar os limites máximos de levantamento, pagamentos e transferências, o BNA também agravou as taxas de serviço da rede multicaixa. Começou a ser cobrado aos utilizadores de cartão multicaixa o valor máximo de 20 Kz por cada movimento em caixas automáticos e por cada consulta de saldo, em papel. Mas, ficam isentas da comissão de serviço as 5 primeiras operações de cada mês.

Sempre que se levantar dinheiro em um ATM de uma instituição financeira bancária que não é a que emitiu o cartão, o banco emissor do cartão paga 350 Kz ao banco de apoio do ATM.

Quanto às taxas sobre o uso dos TPAs, o valor máximo da comissão de serviço ao cliente que está a ser cobrado nos levantamentos em TPA é de 1%, com um mínimo de 50 Kz.

Para efeitos de cobrança de comissões nas operações de compra com o cartão Multicaixa de valor superior a 2 mil Kz, cujo limite máximo é de 9 mil Kz, o valor a ser cobrado não deve exceder 1% do valor da compra. Por outro lado, o valor da comissão de serviço a ser cobrado nas operações de compra com o cartão Multicaixa, de valor inferior a 2 mil Kz, não deve exceder 10 kz.