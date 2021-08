Lei do Regime Geral das Instituições Financeiras eleva BNA a um super órgão

A Lei do Regime Geral das Instituições Financeiras (LRGIF) eleva o Banco Nacional de Angola (BNA) a um super órgão, por lhe ter concedido o poder de regular os demais órgãos do sistema financeiro, posição que os economistas entenderam ser normal.

O despositivo legal em vigor em Maio deste ano, foi aprovada em Fevereiro, na generalidade, pela Assembleia Nacional com 118 votos a favor, nenhum contra e 26 abstenções.

“O sistema financeiro de qualquer país está assente em três pilares, o mercado bancário, com regulação do BNA, o de capitais (CMC) e o de seguros (ARSEG). Dentre estes, tem de haver um supervisor, e quem deve supervisionar tem de ser aquele que tem o poder da política monetária”, disse Francisco Paulo, economista e pesquisador do Centro de Estudos e Investigação Científica (CEIC) da Universidade Católica de Angola.

“Estes três pilares dependem muito da massa monetária em circulação, e quem determina é o banco central, então faz todo sentido ser o BNA”, apontou. O mesmo pensamento é realçado pelo economista Porfírio Muacassangue ao dizer que “mesmo havendo alguma cooperação entre estes, o que acontece na prática, é que do ponto de vista prudencial as políticas têm sido dirigidas no âmbito microprudencial, ou seja, visando aumentar a capacidade de resiliência das instituições financeiras a nível individual”.

“Ao instituir-se uma autoridade macroprudencial, está a se acautelar a necessidade de se olhar para as questões de risco sistémico no SF como um todo. O facto de esta política recair sob alçada do BNA é condizente com o seu estatuto de autoridade supervisora do subsistema do SF com maior probabilidade de absorção risco (o subsistema bancário), tendo em conta a imensidão das transacções no sistema bancário, suas vulnerabilidades e as consequências para o SF e a economia em geral no caso de ocorrência de um risco sistémico”, esclareceu.

“Aliás, se olharmos para a Zona Euro e alguns países da região da SADC, os bancos centrais têm sob sua alçada a política macroprudencial”, exemplificou. O CSSF exerce funções de coordenação entre os organismos de supervisão do sistema financeiro, no exercício das respectivas competências de regulação e supervisão das entidades e actividades financeiras e assume funções consultivas para com o banco central.

São membros permanentes, o Governador do BNA, José de Lima Massano, os presidentes dos Conselhos de Administração da Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros (ARSEG), Elmer Serrão e da Comissão do Mercado de Capitais (CMC), Maria Uini Baptista.

No âmbito da política macroprudencial, a nova lei do BNA (ainda sob forma de proposta) atribui competências ao banco central para emitir regulamentos, instruções, alertas e recomendações dirigidas às autoridades e entidades públicas ou privadas, tendentes à concretização dos objectivos previstos.

pervisão das instituições financeiras e entidades que lhe estejam legalmente sujeitas, não podem prejudicar a sua independência no exercício das outras funções de banco central”, refere a norma proposta.

Não é suficiente dizer que o BNA é independente

“Julgamos que não é suficiente dizer que o BNA como instituição é independente, pois a sua vontade é manifestada através dos seus órgãos”, disse Miguel Carvalho, docente de direito bancário.

“Os titulares dos órgãos do BNA são pessoas humanas e passíveis de sofrerem influências de várias naturezas, face a realidade emocional e necessidade existencial da sobrevivência que afectam qualquer ser humano”, justificou.

“A natureza de autoridade independente do BNA para além de ser um instituto jurídico, nos termos do qual certa instituição tem poderes para criar regras, executá-las fiscalizar o cumprimento e aplicar sanções, sem sofrer influência de entidades terceiras, implica igualmente assegurar que a actuação dos seus titulares de cargos de gestão sejam igualmente de forma independente”, clarificou.

“Esta questão da independência de um banco central é discutível em qualquer parte do mundo. Nota que em geral os governos são eleitos para cumprir um determinado mandato e promessas feitas aos seus cidadãos, que visam a melhoria da qualidade de vida, via crescimento económico, que depende de várias políticas económicas e uma delas é política monetária”, disse Francisco Paulo.

“Quando diz que o banco central é independente do Governo, mas nota que a política monetária é um dos instrumentos que no curto prazo pode fomentar o crescimento económico, e se o governo não tem a sua disposição este instrumento, não tem como cumprir o que prometeu”, adiantou.

“É óbvio que qualquer banco central deve funcionar baseado na evidência e dados, não em orientações políticas sem sentido. Então, não vamos criar ilusões com a nova lei, queremos reformas estruturais que vão permitir que as políticas possam funcionar sem interferências”, acrescentou.

“Há naturalmente um caminho longo de harmonização entre o que está legislado, e a realidade concreta. É preciso ajustar a realidade normativa à realidade factual, e dependerá do nível de assertividade no uso dos poderes consagrados do BNA e dos titulares dos seus órgãos de Gestão”, alegou Miguel Carvalho.

Entretanto, segundo Miguel Carvalho, a solução passa por “se encontrar critérios que permitam gerir o problema da teoria da Agência, ou seja, o dilema do principal e agente, que ocorre quando uma pessoa ou entidade (o “agente”) está apto a tomar decisões ou a promover iniciativas em nome de, ou com impactos, relativos a outra pessoa ou entidade (o “principal”)”.

Quanto à missão primária, de garantir a estabilidade de preços de forma a assegurar a preservação do valor da moeda nacional, Porfirio Muacassange entende que o banco central tem tido imensas dificuldades.

“Os últimos dois anos, com maior acentuação neste de 2021, têm mostrado que o BNA tem tido imensas dificuldades em cumprir com a sua principal missão, porquanto temos observado na nossa economia, altos índices de inflação (actualmente 24,8%) que tem se traduzido na subida galopante dos preços de bens e serviços no mercado real, bem como a oscilação da taxa de câmbio, denotando uma clara perda do poder de compra das populações”, disse.

“A inflação não é meramente um fenómeno monetário, no caso de Angola, posso dizer que o BNA esgotou os seus instrumentos para controlar a inflação e não pode aumentar mais a taxa dos juros, porque a questão da inflação, não é apenas uma questão de taxa de juros, mas estrutural”, acrescenta Francisco Paulo.

“Temos pouca oferta de produtos e serviços, ainda assim não conseguem chegar ao mercado formais e informais, porque as vias de circulação não estão em condições. E não é o BNA que deve construir as estradas para poder facilitar o transporte de bens e serviços, mas o Governo”, apontou.

Muacassange chama atenção para a melhoria do papel do banco central.

“As políticas sob alçada do BNA para influenciar o curso da economia são as políticas monetária e cambial, com maior realce para a monetária, cujo curso, actualmente é contorcionista. Numa altura de recessão económica em que a saúde financeira das empresas é débil, em nosso entender, a política monetária devia ter um curso com tendência expansionista, obviamente, salvaguardando todos os pressupostos de uma boa coordenação com a política, aliás, como acontece nesta altura pelo mundo fora”, disse.

“A economia clama por medidas expansionistas com vista a prover mais liquidez ao mercado, aumentar o nível de concessão de créditos à economia, mais investimento, mais empregos e consequentemente retomar o rumo do crescimento económico”.

Já Francisco Paulo olha para o cumprimento da lei. “O País não é feito apenas de Leis, a lei deve ser cumprida. Angola até produz boas leis, mas infelizmente a implementação não é exequível porque há condições necessárias que devem ser criadas para que a lei se cumpra”, afirmou.

“É só olharmos para o aviso onde o BNA obriga os bancos a conceder crédito ao sector produtivo. A função de um banco comercial é intermediação financeira, captar depósito para conceder crédito, se os bancos comerciais não estão a conceder créditos, deve haver um incentivo económico, não é um incentivo legal, isso porque a situação creditícia em Angola é muito difícil”, elucidou.

“Há condições estruturais que mesmo com essa nova lei, com toda autonomia que BNA possa ter, se as bases não forem feitas, como por exemplo a resolução das questões das infra-estruturas, títulos de propriedade, justiça, garantir o acesso à educação e saúde, se o País não resolver essas questões, nenhuma instituição vai funcionar”, concluiu