Lei do BNA prevê multas até 20,1 milhões Kz para casos de reprodução da moeda

O diploma, publicado no Diário da República de 18 de Outubro que torna o BNA independente do Estado, proíbe a reprodução ou imitação, total ou parcial de notas e moedas, bem como a distribuição das mesmas.

A infracção, no caso de reprodução e distribuição de notas, corresponde a uma multa que varia entre 865 mil 500 a 20 milhões Kz, consoante o agente, seja singular ou colectivo.

A simples feitura de chapas, matrizes, programas informáticos ou outros meios técnicos que permitem a reprodução de notas, em contravenção ao disposto na lei, também é proibido.

Neste caso, as multas vão de 577 mil Kz a 14, 4 milhões Kz, também consoante o agente em causa (particular ou colectivo).

No diploma, o BNA refere ainda que as notas e moedas metálicas expressas em moeda nacional ou estrangeira, cuja falsidade seja manifesta ou haja motivo bastante para ser presumida, devem ser retidas e enviadas às autoridades competentes em razão da matéria, quando apresentadas as instituições financeiras.

A inobservância desta orientação também é punível com multa que varia entre 577 mil a 1,7 milhões Kz.

As contravenções definidas, se forem cometidas por pessoa singular, no âmbito de trabalho por conta de outrem (membro de órgão de uma pessoa colectiva ou representante legal ou voluntário), a entidade colectiva ou representada podem ser, cumulativamente, responsabilizadas como infractores.