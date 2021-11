Lapidação diamantífera poderá atingir 20% da produção

O Secretário de Estado para os Recursos Minerais, Jânio Correia Victor afirmou ter como meta, segundo a política de comercialização de diamantes, a lapidação de 20% do que é produzido no País, agregando valor a matéria-prima que anteriormente não se fazia em Angola.

“Nós temos que agregar valor a nossa matéria-prima, era algo que em tempos recuados não se fazia, pois, uma boa parte do nosso material era exportado de forma bruta, em parte ainda é exportado, mas, nós temos como meta até isto segundo a nossa política de comercialização de diamantes, que 20% do diamante produzido em angola seja lapidado cá”, disse o Secretário de Estado.

O responsável falava durante a abertura do webinar sobre a Conferência Internacional de Diamantes de Angola, sob o lema “Angola destino para desenvolvimento sustentável na indústria diamantífera”, que terá lugar em Saurimo, Lunda Sul, de 25 a 26 de Novembro, devendo dele participar empresas como ALROSA, Rio Tinto, Anglo-American, WFDB (Federação Mundial de Bolsas de Diamantes), WDC (Conselho Mundial de Diamantes, AFC (Africa Finance Corporation), dentre outras.

A conferência dará a conhecer o que é o diamante angolano, desde a prospecção, exploração, toda a etapa da génese ou da formação do diamante angolano e o processo de preparação, de transformação, lapidação e a comercialização do mesmo.

Jânio Correa Victor, adiantou ainda que o evento propõe-se, igualmente, promover a atracção de investimentos em todas as etapas da cadeia de valores dos diamantes. Na ocasião, o PCA da ENDIAMA, José Manuel Ganda Júnior, informou que o Plano de Produção Interna de Diamantes para 2021 é de cerca de 9 milhões e cem mil quilates, estando a empresa a trabalhar para cumprir com esse objectivo, não obstante as adversidades que enfrenta desde o ano passado que visaram a redução de algumas operações mineiras estando as mesmas a trabalhar aumentando gradualmente o volume das actividades, o que permitiu ainda este ano o lançamento de mais dois projectos.

Sobre as receitas diamantíferas

A receita diamantífera em Agosto cifrou-se em 7,5 mil milhões Kz, uma redução de 3,10 mil milhões Kz face a Julho. Esta redução de 29,3% ocorreu numa altura em que o País comercializou mais de 1,09 milhões de quilates a um preço de 332,84 USD.

Em Julho entraram para os cofres públicos, cerca de 3,53 mil milhões Kz de Imposto Industrial e 7,05 mil milhões Kz de Royalty do sector diamantífero, já em Agosto este valor fixou-se em 2,49 mil milhões Kz e 4,98 mil milhões Kz, a justificar a queda das receitas está o facto de que em Agosto o volume de quilates produzido e o preço praticado em USD foi inferior a Julho, o preço de Agosto foi o terceiro mais baixo desde o início do ano.

Em Agosto a produção diamantífera registou uma diminuição de 9%, situando-se em 1,09 milhões de quilates, inferior aos 1,19 milhões de quilates produzidos em Julho.

Em termos de preço, o praticado em Agosto foi inferior, situando-se em 332,84 USD, quando em Julho os diamantes foram comercializados a 18 386,35 USD. Os números indicam que, em Agosto, quando as gemas angolanas foram vendidas ao preço de 332,84 USD por quilate, o volume de transacções caiu para 156,4 milhões USD, menos que os 219,9 milhões USD de Julho ou uma queda de cerca de 28%.

De Janeiro a Agosto, a produção acumulada de diamantes ascendeu a 6,6 milhões de quilates, com as compras a situar-se num total de 875,7 mil milhões Kz e as receitas em 42,2 mil milhões Kz.

Desde o início do ano, Julho foi o mês em que se registou maior contribuição fixando-se em 23%, cerca de 10,58 mil milhões Kz, seguido de Janeiro com 22%, aproximadamente 10,16 mil milhões Kz, depois Agosto, Junho, Abril com 16%, 15%, e 12%, respectivamente.