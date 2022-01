Lançado projecto eólico chinês para beneficiar 320 mil famílias no Brasil

Um consórcio de duas empresas chinesas lançou um projecto eólico que poderá, a partir de 2023, fornecer electricidade até 320 mil famílias do nordeste do Brasil, avançou a Lusa.

De acordo com um comunicado da fabricante de turbinas eólicas Xinjiang Goldwind Technology Co Ltd, o projecto irá situar-se nos municípios de Tanque Novo e de Caetité, no estado da Bahia.

O complexo terá uma capacidade instalada de 180 megawatts e irá gerar 800 milhões de quilowatts de electricidade por ano assim que estiver completo, o que deverá acontecer em 2023.

A Xinjiang Goldwind Technology vai entregar, até ao final de 2022, 40 turbinas eólicas ao projecto liderado pela CGN Energy International Holdings Co Ltd, uma subsidiária do grupo estatal China General Nuclear Power Group.

As duas empresas assinaram a sexta-feira o contrato para aquele que é o segundo projecto eólico conjunto no Brasil.

O primeiro projecto conjunto, em Lagoa do Barro, no estado de Piauí, também no nordeste do Brasil, entrou em funcionamento a 25 de Novembro, com uma capacidade instalada de 82 megawatts.