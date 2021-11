Lançado concurso público para as plataformas logísticas

O Ministério dos Transportes procedeu, esta Quarta-feira, no Soyo, província do Zaire, o lançamento do concurso internacional para a concepção, construção, exploração e gestão comercial das plataformas logísticas do Soyo e do posto aduaneiro do Luvo (Mbanza Kongo).

As duas infra-estruturas enquadram-se nas políticas do Executivo de promoção do desenvolvimento e do investimento privado no sector logístico do País, cujo acto foi testemunhado pelo titular da pasta, Ricardo Viegas D`Abreu.

Prevê-se, com a rede das plataformas logísticas, contribuir para a diversificação da economia nacional, com grande impacto no agro-negócio e na indústria, visando a eficiência e a diversificação dos serviços.

A Plataforma Logística do Soyo, a ser erguida numa área de 15 hectares nas proximidades da estrada nacional (EN) 100, que liga esta cidade a Luanda, inclui cinco entrepostos de temperatura ambiente e um de temperatura controlada.

Prevê ainda a construção de parques de contentores, estacionamento de viaturas pesadas, armazéns e oficinas de reparação, edifícios administrativos, de comércio e áreas técnicas, assim como um porto seco de 25 hectares.

A do Luvo, a ser construído no posto fronteiriço terrestre com a República Democrática do Congo (RDC), numa área de 18 hectares, contará com seis entrepostos, quatro de temperatura ambiente e dois de temperatura controlada.