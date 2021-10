Lago de Carvalho diz que Angola não tem uma estratégia para a transição energética

O empresário e economista angolano Arnaldo Lago de Carvalho lamenta o facto de o País não ter uma estratégia para a transição energética e salienta que serão necessárias alternativas às receitas do petróleo.

O empresário fez esta afirmação à margem da conferência Luanda Oil & Gas and Renewable Energy, que decorre desde a manha desta quarta-feira em Luanda.

Lago de Carvalho avisou que, “daqui a uns tempos”, Angola não terá receitas de divisas porque acabou o petróleo e sublinhou que vão ser necessárias receitas alternativas.

“Daqui a dois anos, o País tem de ter desenvolvido alguma área suficientemente forte para obter receitas de exportação, como é que vão fazer? Ninguém está a pensar nisso”, criticou, defendendo que é preciso trazer investimento para outros sectores, além do petrolífero.

O economista, que trabalhou na Sonangol e é empresário do sector dos petróleos, mostrou-se favorável à mudança energética, referindo, no entanto, que “é preciso saber viver com as duas coisas”, enquanto se desenvolvem as alternativas ao carvão e ao petróleo.

Carvalho considerou que o hidrogénio desempenhará um papel fundamental neste processo, mas sublinhou o peso do investimento associado, reforçando que “é preciso saber viver com as duas coisas, é preciso ir desenvolvendo as alternativas e fazendo reduzir a parte do petróleo”.

Especialistas da indústria petrolífera e empresas angolanas e internacionais estão reunidos entre quarta-feira e sexta-feira no Centro de Convenções de Talatona (Luanda) para a conferência e exposição organizada pela consultora Petroangola para debater questões ligadas ao sector da energia.