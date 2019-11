Lagarde repete avisos de Draghi: É preciso mais investimento para estimular a economia da zona euro

No primeiro discurso como presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde repetiu os avisos que o antecessor deixou em final de mandato: os estímulos monetários levados a cabo por Frankfurt não são por si só suficientes para estimular a economia da zona euro e é preciso que a política orçamental também cumpra o seu papel.

“A política acomodatícia do BCE tem sido um fator essencial na procura interna durante a recuperação, e essa postura permanece em vigor. Conforme estabelecido no forward guidance do BCE, a política monetária irá continuar a suportar a economia e responder a riscos futuros, de acordo com o nosso mandato de estabilidade de preços, disse Christine Lagarde, no Congresso de Banca Europeia, em Frankfurt, esta sexta-feira, garantido que “iremos monitorizar continuamente os efeitos secundários das nossas políticas”.

“Mas é claro que a política monetária poderia atingir o seu objectivo mais rapidamente e com menos efeitos secundários se outras políticas estivessem a apoiar o crescimento”, frisou.

Naquele que foi o primeiro o discurso público desde que assumiu funções a 1 de novembro, a sucessora de Mario Draghi defendeu que um elemento-chave é “a política orçamental da zona euro”, explicando que não se referia apenas ao valor da despesa pública, mas também à sua composição.