Lagarde prepara terreno para que o BCE volte a intervir: admite até a possibilidade de corte de taxas

A presidente do BCE, Christine Lagarde, elevou o tom das suas intervenções, demonstrando a sua preocupação com uma recaída da economia europeia. A banqueira francesa teme que a recuperação enfraqueça nos próximos anos e não espera atingir os níveis pré-crise pelo menos até o final de 2002, atrasando-a pelo menos até o final de 2022. “Estamos preparados para usar todas as ferramentas que produzirão o resultado mais eficaz, eficiente e proporcionado “, disse Lagarde, que admitiu a possibilidade de até cortar as taxas de juro, que hoje se situam em -0,5%.

Hoje, Christine Lagarde esclareceu as poucas dúvidas de que o BCE voltaria a lançar uma nova tábua de salvação para a economia, dados os danos causados ​​pela segunda onda de infecções por coronavírus. Antes de vários meses em modo contemplativo, para avaliar a crise económica, a presidente do banco central endureceu sua mensagem, no fórum do The Wall Street Journal WSJ’s CEO Council Summit online. “Estamos prontos para adicionar mais estímulos ou cortar as taxas de juros se necessário”, disse a banqueira.

Em entrevista anterior à sua intervenção no jornal norte-americano, ela se preocupou com a instabilidade na recuperação, “está sendo irregular e incompleta”, e alertou que pode desaparecer no meio da segunda onda de infecções. Lagarde repetiu a mensagem oficial que repetia desde o início da crise do coronavírus: “estamos preparados para usar todas as ferramentas que produzirão o resultado mais eficaz, eficiente e proporcionado”. Mas com duas notícias importantes.

O primeiro declarou pela primeira vez que a recuperação não ocorrerá pelo menos até ao final de 2022. Uma mensagem que inclui as previsões oficiais do BCE, mas que até agora, principalmente, foram publicamente defendidas pelo economista-chefe do BCE, Philip Lane, alguns dos apoiantes a serem mais agressivos na aplicação dos estímulos .

E o segundo, não menos importante, admitiu a possibilidade de o BCE realizar um novo corte nas taxas de juros. O BCE foi um dos poucos bancos centrais a não baixar as taxas durante a crise, em parte porque a taxa de depósito já estava em -0,5%. Embora em nenhum momento a instituição os tenha descartado, tampouco se colocou como opção viável, dados os prejuízos que prejudica a rentabilidade do sector financeiro.

Lagarde reconheceu que o BCE considera que existem outros instrumentos mais úteis do que o corte de taxas, mas sublinhou que o BCE considera que uma nova redução tem efeitos mais positivos do que negativos para a economia. “Estamos prontos para lidar com a situação à medida que ela se desdobra e para calibrar e recalibrar o que deve ser calibrado ou recalibrado conforme necessário”, disse ele