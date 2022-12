Lagarde pede aos bancos para criarem "adequadas" provisões

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, pediu aos bancos da zona do euro para criarem "provisões adequadas" e planearem a utilização dos seus capitais com "prudência" por causa da crise.

Falando na conferência anual do European Systemic Risk Board (ESRB), Lagarde disse que os bancos "devem estar vigilantes sobre os riscos de crédito e permanecer vigilantes para possíveis erros nos seus modelos internos à medida que o ambiente de risco evolui".

Lagarde, que também preside o ESRB, que é um grupo que foi criado em 16 de Dezembro de 2010 para dar resposta à crise financeira em curso, também alertou para os problemas enfrentados pelos fundos do mercado monetário, que podem igualmente fornecem crédito à economia real e estão altamente ligados ao restante do sistema financeiro, incluindo os bancos.

Estes fundos sofreram um "stresse agudo de liquidez" em Março de 2020 após o surgimento da pandemia de COVID-19, o que "reflecte desequilíbrios estruturais de liquidez", segundo a presidente do BCE.

Os fundos do mercado monetário oferecem liquidez para a procura dos investidores, enquanto estes investem em activos menos líquidos, adiantou.

Lagarde lembrou ainda que a recente turbulência nos mercados de títulos do Reino Unido mostrou a importância dos fundos do mercado monetário como veículos de gestão de caixa.

Por esse motivo, o ESRB recomenda a rápida implementação da legislação para que esses fundos ajudem a melhorar a capacidade do sistema financeiro a resistir a choques.

Lagarde também pediu uma regulamentação para os criptoativos pelos riscos que podem gerar para o sistema financeiro, embora até agora o impacto dos episódios como a queda acentuada de 75% durante um ano do preço da "bitcoin", depois de ter atingido o máximo em Novembro de 2021, foi contida.