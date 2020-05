Lagarde “farei o que for necessário sem vacilar" diante da Constituição Constitucional alemã

O Banco Central Europeu decidiu permanecer firme diante do desafio apresentado pelo Tribunal Constitucional alemão. A instituição reivindicou nesta quinta-feira sua independência de qualquer outro poder que não seja o Tribunal do Luxemburgo e o Parlamento Europeu. Sua presidente, Christine Lagarde, alertou que continuará fazendo "o que for necessário" para cumprir seu mandato "sem vacilar" pela sentença do Tribunal Constitucional alemão. "O BCE é independente de governos elobbies", acrescentou seu vice presidente, Luis de Guindos.

O BCE decidiu negar provimento ao julgamento do tribunal alemão, reivindicando sua independência perante governos e lobbies, e lembrando que ele só deveria prestar contas a duas instituições: o Tribunal de Justiça da UE (TJUE) e o Parlamento Europeu. E a justiça europeia já considerou legal a bazoca de 2,6 trilhões de euros com a qual Draghi sustentou a economia europeia entre 2015 e 2018.

Em um debate virtual organizado pela Bloomberg, Lagarde queria deixar claro que não seria intimidado por essa frase. "Imperturbável", ele disse. "Os bancos centrais, incluindo o BCE, são guiados por seu mandato, então faremos o que for necessário para cumpri-lo", continuou ele. E sua missão, a de garantir a estabilidade de preços, está ameaçada pelo colapso económico desencadeado pela pandemia.