Kwanza Sul e Benguela querem desenvolver turismo rural

De acordo com os dados do último censo, Angola possui cerca de vinte e cinco mil e trezentas áreas rurais, todas elas com condições favoráveis para o fomento do turismo.

Identificadas as zonas, o ministério de hotelaria e turismo em parceria com demais organizações não governamentais apostam no turismo rural como alternativa para o desenvolvimento sustentável do sector e não só. Nestas regiões vão ser implementados projectos de aldeias turísticas rurais numa iniciativa do sector do turismo com vista a rentabilizar as potencialidades locais.

O agente hoteleiro Júlio da Kibala com infa-estruturas hoteleiras Implantadas em quase todo país mostra-se satisfeito com o projecto:

“A prática funcionará através do fomento daquilo que são as actividades das comunidades, podemos valorizar aquilo que é o saber das comunidades”, disse

Numa primeira fase, duas localidades pertencentes as províncias do Kwanza-Sul e Benguela, podem servir de experiência piloto de um projecto que prevê o envolvimento das comunidades locais.

O projecto já foi apresentado ao ministério de tutela, ao membros dos governos do Kwanza-Sul e Benguela, agentes hoteleiros, guias turísticos e as autoridades tradicionais facto que deixa esperançoso e satisfeito o director do gabinete provincial do turismo e hotelaria Agostinho Casseça.

“A par da agricultura, da pecuária, da pesca, o turismo tem sido das nossas maiores e grandes apostas no combate ao desemprego, na busca de outros recursos financeiros para cada vez mais irmos engordando o orçamento geral do Estado”, afirmou.

Na província do Kwanza-Sul a actividade turística e hoteleira está longe dos desafios do sector tanto na oferta como na procura devido as péssimas condições que apresentam as vias sobretudo na capital da província o Sumbe onde um hotel de cinco estrelas dificilmente pode arrecadar no final de cada mês um milhão de kwanza