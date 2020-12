Kwanza registou em Novembro maior valorização desde a liberalização cambial

O Kwanza valorizou 3,2% face ao dólar em Novembro de 2020, maior valorização mensal desde a liberalização do mercado cambial iniciada em Janeiro de 2018.

Em declaração a jornalistas no final da reunião da Comissão Económica de terça-feira, 24 de Novembro, o governador do Banco Nacional de Angola (BNA), José de Lima Massano, saudou o fortalecimento da moeda nacional no mês passado salientando que contraria a tendência habitual de desvalorização verificada nos últimos meses do ano. Contudo, vale lembrar que não é a primeira vez que o kwanza termina o ano em valorização face ao dólar. Em 2019, a moeda valorizou 1,1% em Novembro e 1,9% em Dezembro.

A valorização do kwanza ocorre num contexto em que as reservas internacionais estão em queda, no seu nível mais baixo há mais de dez anos. Em Novembro, as reservas internacionais brutas caíram cerca de 613 milhões USD para 8 558 milhões USD. Nos 11 meses do ano, afundaram 3 154 milhões USD. No final de Novembro, as reservas brutas chegavam para 11,0 meses de importação menos do que os 11,5 meses do Outubro mas acima dos10,4 meses do final do ano passado.

“Quero garantir aos angolanos que o mercado cambial está estável. Apesar da queda de 40% nas receitas de exportação em relação ao ano passado, atingindo os níveis de 2004, temos conseguido preservar nossas reservas internacionais e importar bens que o País ainda não é capaz de produzir”, disse.

Desde que o kwanza começou a flutuar já perdeu 74,3% face ao dólar, mas analistas afirmam que esse período de volatilidade já deve ter chegado ao fim. O Standard Bank considera que, no curto prazo, o kwanza tem potencial para “estabilidade” ou mesmo uma ligeira valorização. No médio prazo, a tendência é de desvalorização, mas menos pronunciada.