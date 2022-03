Kwanza é a moeda que mais se valoriza face ao dólar

O Kwanza foi a moeda que mais valorizou desde o princípio do ano face ao dólar, impulsionada pela subida dos preços do petróleo, aumento da estabilidade macroeconómica, política monetária e subida do ‘rating’.

De acordo com a agência de informação financeira Bloomberg, a moeda nacional, recuperou 20% face ao dólar desde o início do ano, numa lista em que o rublo russo está na última posição, perdendo 37% face ao valor actual do dólar.

O preço do petróleo, apesar do abrandamento dos últimos dias na subida dos preços, quase duplicou de valor no ano passado, chegando a 139 USD já este mês, o que representa uma valorização de 28% desde o início do ano, ainda que um barril de petróleo já esteja actualmente a ser transaccionado a cerca de 100 USD.

As exportações representam mais de 90% das receitas de exportações do País, e a economia deverá crescer 2,9% este ano, depois de cinco anos de recessão económica.

Nas últimas semanas, Angola viu a opinião de crédito ser melhorada pelas principais agências de notação financeira, no seguimento do final do programa de ajustamento financeiro de 4,5 mil milhões USD com o Fundo Monetário Internacional, em Dezembro do ano passado.