Kristalina Georgieva garante que instituição que dirige “está fazer tudo que pode” A directora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, pediu hoje aos países que “Trabalhem com os profissionais de saúde para saber como é que uma reabertura pode acontecer da melhor forma. Estejam também preparados para estímulos orçamentais quando for tempo, quando a procura aumentar e a economia voltar”.