Kixicrédito envida esforços para diversificar unidades de negócios

O presidente executivo da Sociedade de Microcrédito, (Kixicrédito)Joaquim Catinda, fez saber que apesar das dificuldades, têm envidado esforços para diversificar as unidades de negócios e garantir a injecção de capital creditício de forma contínua, soube o Mercado.

Num documento, que a nossa redacção teve acesso, aquele responsável refere que a medida visa salvaguardar a continuidade dos negócios e, consequentemente, contribuir para estabilidade económica do País.

De acordo com o documento, a Sociedade de Microcrédito desde a sua existência, acumula mais de 500 mil créditos concedidos num montante que supera os 600 Milhões USD destinados a contribuir para um melhor ambiente socioeconômico.

“No actual contexto, o sector informal e do autoemprego têm sido os mais afectados e tem-se assistido a uma redução drástica do poder de compra que empobrece as famílias e gera perdas massivas de emprego tornando ainda mais desafiadora a sustentabilidade económica dos Angolanos”, lê-se no documento.

A primeira sociedade de microcrédito a operar em Angola, também conhecida por Kixicrédito, reafirma o compromisso de continuar a apoiar os empreendedores nacionais, um feito honroso que no entender da instituição, só tem sido possível atingir devido a confiança, a dedicação e ao apoio incondicional dos seus clientes, colaboradores e parceiros, de quem somos reconhecidamente gratos e almejamos que juntos, possamos ultrapassar as diversidades do contexto.