Keyresearch divulga últimos resultados do estudo do posicionamento das marcas e dos consumidores luandenses

Os resultados reflectem as preocupações, preferências, mudanças de consumo de produtos e serviços dos 1000 entrevistados (homens e mulheres) perante o posicionamento das marcas, da pesquisa que se realizou a indivíduos com mais de 15 anos de idade, em Luanda, entre os meses de Agosto e Outubro de 2020, e descobriu que os produtos de higiene do lar e higiene pessoal ganharam mais consumo neste contexto pandémico, com 80% e 68,9%, seguidas dos recursos financeiros (41,6%), gasosa e sumos (18%), medicamentos (8,9%) e bebidas alcoólicas (5%).

Na categoria de marcas de bebidas alcoólicas, a Cuca foi apresentada com maior índice de notoriedade, consumo e recordação, seguida da Tigra e Eka. A nível das seguradoras, a ENSA é a mais utilizada, com 49,3%, seguida da Medicare (13,3%) e a Protteja Seguros (8,4%).

O estudo indica que, a nível da percepção dos consumidores, 51,3% dos inquiridos mostrou-se mais optimistas, estimando também que 53,7% se sentem bem informados sobre a pandemia da COVID-19, e 53,3% mais felizes. Tv ganhou mais audiência, com 57,9%, uma maioria com mais de 35 anos de idade.

De forma geral, este estudo de marcas da Keyresearch Angola é realizado três vezes ao ano e inclui um ranking com as 10 marcas Top Of Mind em 10 categorias incluindo Higiene do Lar, Higiene Pessoal, Bebidas não Alcoólicas, Bebidas Alcoólicas, Bebidas Energéticas, Instituições Bancárias e Seguradoras. O estudo

integra diferentes indicadores que reflectem o posicionamento de uma determinada marca nas diversas categorias investigadas.